Клебо высказался о призывах сократить количество норвежцев на этапах Кубка мира

Пятикратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира, норвежец Йоханнес Клебо прокомментировал призывы ряда европейских тренеров, недовольных доминированием сборной Норвегии на Кубке мира, сократить представительство норвежских лыжников на этапах соревнований.

Клебо на данный момент является лучшим лыжником сезона-2022/2023. Норвежец выиграл многодневку «Тур де Ски» и одержал четыре победы на этапах Кубка мира в начале сезона.



«Если вы занимаетесь лыжными гонками, то можете так говорить. Были и другие уикенды, например, в Бейтостолене, где проходил классический спринт, и где на подиуме не было ни одного норвежца», — сказал Клебо в интервью NRK.

Ранее появилась информация, что в сезоне-2022/2023 у Норвегии в семь раз больше призовых за участие в Кубке мира, чем у идущей на втором месте по этому показателю Италии.