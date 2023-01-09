В FIS прокомментировали призывы сократить количество норвежцев на этапах Кубка мира

В Международной федерации лыжного спорта и сноубординга (FIS) не нашли оснований для сокращения квоты для Норвегии на этапах Кубка мира.
Ранее ряд европейских тренеров, недовольных доминированием норвежцев, призвал сократить представительство норвежских лыжников на этапах Кубка мира. В сезоне-2022/2023 у Норвегии в семь раз больше призовых за участие в Кубке мира, чем у идущей на втором месте по этому показателю Италии.
«Мы не можем обвинять Норвегию в том, что она так хороша или что у неё такие хорошие результаты. Они проделывают фантастическую работу», — сказал рейс-директор FIS Михал Лэмплот в интервью NRK.
Также Лэмплот отметил, что за последние несколько лет призовой фонд соревнований постепенно увеличивался, и организация добилась расширения квот для тех сборных, которые не занимают лидирующие позиции. Однако рейс-директор FIS отметил, что лыжникам всё равно тяжело зарабатывать больше, показывая средние результаты.
«Решение о распределении было принято вместе со спортсменами и представителями спортсменов, которые помогли нам составить формат. Этот процесс завершён, поэтому он не изменится. Все согласны с тем, что спортсмены должны получать как можно больше, но платят эти деньги организаторы. Поэтому мы не можем просто сказать, что хотим удвоить призовой фонд, даже если захотим», — добавил Лэмплот.
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