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Клодель стала первой француженкой, побеждавшей на этапе Кубка мира

Клодель стала первой француженкой, побеждавшей на этапе Кубка мира
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Французская лыжница Дельфин Клодель установила историческое достижение в воскресенье, во время забега в гору в рамках многодневки «Тур де Ски» в Валь-ди-Фьемме (Италия).

Выиграв масс-старт свободным стилем, Клодель стала первой француженкой, которая побеждала на этапе Кубка мира.

Клодель показала результат 36.35,4 и на 20,2 секунды опередила норвежку Хейди Венг. Бронза досталась американской лыжнице Софи Локли, отставшей от Клодель на 35,7 секунды.

На данный момент Дельфин Клодель занимает 18-е место в общем зачёте Кубка мира у женщин. Французская лыжница набрала 524 очка.

Победительницей «Тур де Ски» у женщин стала шведская лыжница Фрида Карлссон. У мужчин первенствовал пятикратный олимпийский чемпион, норвежец Йоханнес Клебо.

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