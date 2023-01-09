Этап Кубка мира по лыжному двоеборью в Шо-Нёв отменён из-за погодных условий
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Этап Кубка мира по лыжному двоеборью, запланированный на 20–22 января в Шо-Нёв (Франция), не состоится ввиду неблагоприятных погодных условий.
В дни проведения соревнований прогноз погоды в этом регионе Франции обещает около четырёх градусов выше нуля.
Как сообщает Ski-Nordique, организационный комитет этапа встретился утром 9 января с представителями Международной федерации лыжного спорта и сноубординга (FIS) и Французской федерации лыжного спорта (FFS). На этой встрече было принято решение об отмене соревнований.
Сообщается, что решение о проведении этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Ле Рус, запланированного на 27–29 января, будет вынесено в четверг, 12 января. Ле Рус находится недалеко от Шо-Нёв.
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