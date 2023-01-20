Расписание пятого этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Ливиньо

21-22 января в Ливиньо (Италия) пройдёт пятый этап Кубка мира по лыжным гонкам. «Чемпионат» представляет расписание соревнований.



21 января

12:45 — спринт, свободный стиль, женщины, квалификация

12:45 — спринт, свободный стиль, мужчины, квалификация

15:15 — спринт, свободный стиль, женщины, финалы

15:15 — спринт, свободный стиль, мужчины, финалы

22 января

13:45 — командный спринт, свободный стиль, женщины, квалификация

13:45 — командный спринт, свободный стиль, мужчины, квалификация

15:15 — командный спринт, свободный стиль, женщины, финалы

15:15 — командный спринт, свободный стиль, мужчины, финалы

Время начала соревнований указано московское.

Напомним, в настоящий момент российские лыжники отстранены от международных соревнований решением Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).