Расписание пятого этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Ливиньо

21-22 января в Ливиньо (Италия) пройдёт пятый этап Кубка мира по лыжным гонкам. «Чемпионат» представляет расписание соревнований.
21 января
12:45 — спринт, свободный стиль, женщины, квалификация
12:45 — спринт, свободный стиль, мужчины, квалификация
15:15 — спринт, свободный стиль, женщины, финалы
15:15 — спринт, свободный стиль, мужчины, финалы
22 января
13:45 — командный спринт, свободный стиль, женщины, квалификация
13:45 — командный спринт, свободный стиль, мужчины, квалификация
15:15 — командный спринт, свободный стиль, женщины, финалы
15:15 — командный спринт, свободный стиль, мужчины, финалы
Время начала соревнований указано московское.
Напомним, в настоящий момент российские лыжники отстранены от международных соревнований решением Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).
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