Расписание шестого этапа Кубка мира по лыжным гонкам

27-29 января в Ле Русе (Франция) пройдёт шестой этап Кубка мира по лыжным гонкам. «Чемпионат» представляет расписание соревнований.



27 января

14:00 — индивидуальная гонка, 10 километров, женщины, свободный стиль

16:45 — индивидуальная гонка, 10 километров, мужчины, свободный стиль

28 января

14:15 — спринт, 1,4 км, квалификация

16:30 — спринт, 1,4 км, классический стиль

29 января

14:45 — масс-старт, классический стиль, 20 километров, женщины

15:45 — масс-старт, классический стиль, 20 километров, мужчины

Время начала соревнований указано московское.



Напомним, в настоящий момент российские лыжники отстранены от международных соревнований решением Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).