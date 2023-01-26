Расписание шестого этапа Кубка мира по лыжным гонкам
Поделиться
27-29 января в Ле Русе (Франция) пройдёт шестой этап Кубка мира по лыжным гонкам. «Чемпионат» представляет расписание соревнований.
27 января
14:00 — индивидуальная гонка, 10 километров, женщины, свободный стиль
16:45 — индивидуальная гонка, 10 километров, мужчины, свободный стиль
28 января
14:15 — спринт, 1,4 км, квалификация
16:30 — спринт, 1,4 км, классический стиль
29 января
14:45 — масс-старт, классический стиль, 20 километров, женщины
15:45 — масс-старт, классический стиль, 20 километров, мужчины
Время начала соревнований указано московское.
Напомним, в настоящий момент российские лыжники отстранены от международных соревнований решением Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).
Комментарии
- 26 января 2023
-
10:33
-
10:00
-
08:40
- 25 января 2023
-
21:54
-
20:08
-
15:54
-
13:34
-
00:47
-
00:36
- 24 января 2023
-
17:33
-
16:54
-
14:13
-
13:44
-
09:55
-
09:30
-
09:14
-
09:05
-
08:40
-
08:10
-
07:50
- 23 января 2023
-
22:30
-
21:38
-
17:59
-
11:15
-
10:08
-
10:00
-
00:17
-
00:12
- 22 января 2023
-
23:32
-
19:05
-
18:56
-
18:24
-
15:59
-
15:31
-
12:28
Партнерский контент