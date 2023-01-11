Расписание шестого этапа Кубка России по лыжным гонкам

12-15 января в Сыктывкаре пройдёт шестой этап Кубка России по лыжным гонкам. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием грядущих соревнований.

12 января

14:30 — Женщины. Спринт 1,4 км. Классический стиль. Финал

14:40 — Мужчины. Спринт 1,4 км. Классический стиль. Финал

13 января

11:00 — Женщины. Индивидуальная гонка 10 км, свободный стиль

12:30 — Мужчины. Индивидуальная гонка 15 км, свободный стиль

15 января

11:00 — Женщины, скиатлон 15 км

12:30 — Мужчины, скиатлон 30 км

В расписании указано московское время.