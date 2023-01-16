Кубок России по лыжным гонкам — 2022/2023: расписание этапов, календарь соревнований

Вчера, 15 января, завершился шестой этап Кубка России по лыжным гонкам — 2022/2023 в Сыктывкаре. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием грядущих этапов.
Напомним, первый и второй этапы проходили в Вершине Тёи, третья часть турнира — в Чусовом, четвёртый этап — в Кирово-Чепецке, а пятый — в Красногорске.
Седьмой этап. Красногорск. 3 февраля 2023 года – раздельный старт, классический стиль. 5 февраля 2023 года – спринт, классический стиль.
Восьмой этап. Кировск. 7 апреля 2023 года – раздельный старт, классический стиль. 8 апреля 2023 года – спринт, свободный стиль. 9 апреля 2023 года – раздельный старт, свободный стиль.
Российские лыжники не участвуют в Кубке мира — 2022/2023 из-за санкций со стороны Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS).
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