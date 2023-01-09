«А вот и морж». Сергей Устюгов показал забавные последствия тренировки на морозе

Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете российский лыжник Сергей Устюгов опубликовал в социальных сетях забавные фотографии, демонстрирующие последствия тренировок в морозную погоду.

«А вот и морж», — подписал фото Устюгов, добавив эмодзи «смех до слёз».

Фото: из личного архива Сергея Устюгова

Фото: из личного архива Сергея Устюгова

В сезоне-2021/2022 Кубка мира по лыжным гонкам Устюгов заработал 315 очков и занял 19-е место в личном зачёте. Лучшим среди россиян стал Александр Большунов (878), занявший второе место. Победу одержал норвежец Йоханнес Клебо (1375). Отметим, что российские лыжники полностью пропустят международный сезон – 2023 из-за санкций со стороны FIS.

Также 30-летний Устюгов — двукратный чемпион мира 2017 года (в скиатлоне и в командном спринте), победитель престижной многодневной гонки «Тур де Ски» в сезоне-2016/2017, трёхкратный чемпион мира среди молодёжи, пятикратный чемпион мира среди юниоров.