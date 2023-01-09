«Я глубоко ошибался». Клебо признал, что драматизировал последствия летней травмы

Пятикратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира, трёхкратный чемпион «Тур де Ски» норвежский лыжник Йоханнес Клебо оценил тот факт, что выиграл 11 из 14 гонок, в которых участвовал в текущем сезоне.
«Я очень высоко это ценю. Особенно если учитывать, как обстояли мои дела в июле. Перед началом сезона я правда не был уверен, что выиграю хотя бы одну гонку до Рождества. Сейчас мои предсезонные высказывания не выглядят корректно, я это понимаю. Но в тот момент у меня были именно такие мысли, я так видел ситуацию. Я едва двигался, но ошибался в своих ощущениях, и буду первым, кто это признает. Я глубоко ошибался (смеётся)», — приводит слова Клебо VG.
Напомним, в июле 2022 года Клебо травмировал заднюю поверхность бедра. Всю предсезонную часть Йоханнес был недоволен скоростью своего восстановления и высказывал опасения по поводу своего участия в гонках до «Тур де Ски».
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