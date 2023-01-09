Йоханнес Клебо рассказал, почему до последнего не был уверен в победе на «Тур де Ски»
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Пятикратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира, трёхкратный чемпион «Тур де Ски» норвежский лыжник Йоханнес Клебо признался, что шумные болельщики во время финального забега в гору на «Тур де Ски» не давали ему слышать важные указания тренера Арильда Монсена.
Напомним, во время как женской, так и мужской гонки группа болельщиков с большими колокольчиками и бензопилами поднялась на холм и с помощью указанных предметов начала производить очень громкие звуки.
«Я только видел, как у тренера открывался и закрывался рот, не слышал ни слова. Я немного нервничал, потому что людей, которые могли ориентировать меня по времени на трассе, было немного. Из-за этого я не был уверен, как обстоят мои дела», — приводит слова Клебо VG.
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