Дарио Колонья: не вижу никого, кроме Большунова, кто мог бы бросить вызов Клебо

Легендарный швейцарский лыжник Дарио Колонья высоко оценил третий титул норвежца Йоханнеса Клебо на «Тур де Ски».
«Клебо – невероятный спортсмен, он способен на всё что угодно. Он быстр, упрям, и его техника на высочайшем уровне. Йоханнес превосходит всех как на коротких, так и на длинных дистанциях, и неважно, классика это или свободный стиль. Он способен выиграть «Тур де Ски» ещё четыре или пять раз. Я не вижу никого, кроме Александра Большунова, кто мог бы бросить вызов Клебо. Но россиянина здесь нет. Если Клебо будет продолжать в том же духе, он станет величайшим лыжником всех времён», — приводит слова Колоньи TV2.
Напомним, 36-летний Колонья — четырёхкратный олимпийский чемпион. На Играх 2010, 2014 и 2018 года он побеждал на дистанции 15 км, а в Сочи выиграл также скиатлон. Дарио — чемпион мира 2013 года в скиатлоне, четырёхкратный обладатель Кубка мира. Швейцарец четыре раза выигрывал «Тур де Ски». Он завершил карьеру по окончании сезона-2021/2022.
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