Глава Федерации лыжных видов спорта Швеции прокомментировала слова Вяльбе о Путине

Глава Федерации лыжных видов спорта Швеции Карин Маттссон прокомментировала слова главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе о Владимире Путине, а также высказалась относительно её переизбрания в совет FIS.

Ранее Вяльбе, подводя итоги 2022 года, заявила, что никогда не будет оспаривать, обсуждать и даже задумываться над решениями Путина, потому что полностью ему доверяет. Вяльбе подтвердила, что в первую предвыборную кампанию президента была его доверенным лицом, а в дальнейшем всегда за него голосовала.

«Она и раньше делала подобные заявления в прошлом, но сейчас это звучит ещё более громко… и становится стыдно. Невероятно грустно слышать то, что она говорит, но это не так уж удивительно, учитывая, что она говорила это в прошлом.

Относительно её переизбрания в совет FIS могу сказать, что там у нас хорошее сотрудничество с нашими соседями Норвегией и Финляндией. И это вопрос, который нам придётся решать сезон за сезоном», – приводит слова Маттссон Expressen.

В апреле 2022 года стало известно, что Вяльбе будет переизбираться в состав совета FIS, куда войдут президент FIS, двое спортсменов и 18 избранных членов совета. Карин Маттссон выступила против её переизбрания.