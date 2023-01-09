Лукаш Бауэр: Клебо способен выиграть все гонки на ЧМ. Живые легенды для того и рождаются

Неоднократный призёр Олимпиад, двукратный серебряный призёр чемпионатов мира, обладатель Кубка мира – 2007/2008 чешский лыжник Лукаш Бауэр высоко оценил талант пятикратного олимпийского чемпиона норвежца Йоханнеса Клебо.

«Фантастический лыжник. Йоханнес – живая легенда! Меня очаровывает то, как он управляет гонками, кажется, он полностью контролирует любую ситуацию.

Сможет ли он выиграть все гонки на чемпионате мира? Да, сможет. Живые легенды и рождаются для того, чтобы бить рекорды. Такие спортсмены, как Клебо, стремятся сделать невозможное возможным. Если посмотреть на текущий сезон, становится понятно, что он тот, кто может это сделать. Только травмы или болезни могут ему помешать», — приводит слова Бауэра TV2.