Клебо раздаст выигранный на «Тур де Ски» сыр семье. У лыжника аллергия на продукт

Пятикратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира, норвежский лыжник Йоханнес Клебо рассказал, что раздаст выигранный на «Тур де Ски» сыр семье и друзьям. У лыжника непереносимость молока.
Напомним, помимо призовых Клебо, как победитель многодневки, получил большой кусок сыра.
«Я собираюсь раздать сыр друзьям, семье, товарищам по команде и прочему персоналу, который помогал мне. У меня аллергия на сыр. Честно говоря, я никогда его не пробовал», — приводит слова Клебо TV2.
Отец лыжника Хокон Клебо подтвердил слова сына: «У Йоханнеса непереносимость молока».
Клебо завоевал третий в карьере титул на многодневке «Тур де Ски». В рамках соревнований Йоханнес выиграл шесть гонок подряд, что является историческим рекордом. Ранее лучшими по данному показателю были россияне Александр Большунов и Сергей Устюгов (по пять побед подряд).
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