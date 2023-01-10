Клебо раздаст выигранный на «Тур де Ски» сыр семье. У лыжника аллергия на продукт

Пятикратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира, норвежский лыжник Йоханнес Клебо рассказал, что раздаст выигранный на «Тур де Ски» сыр семье и друзьям. У лыжника непереносимость молока.

Напомним, помимо призовых Клебо, как победитель многодневки, получил большой кусок сыра.

«Я собираюсь раздать сыр друзьям, семье, товарищам по команде и прочему персоналу, который помогал мне. У меня аллергия на сыр. Честно говоря, я никогда его не пробовал», — приводит слова Клебо TV2.

Отец лыжника Хокон Клебо подтвердил слова сына: «У Йоханнеса непереносимость молока».

Клебо завоевал третий в карьере титул на многодневке «Тур де Ски». В рамках соревнований Йоханнес выиграл шесть гонок подряд, что является историческим рекордом. Ранее лучшими по данному показателю были россияне Александр Большунов и Сергей Устюгов (по пять побед подряд).