«Шевелись там сзади». Девушка Клебо показала, как катается с Йоханнесом на лыжах
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Пернилле Дёсвик, девушка пятикратного олимпийского чемпиона норвежского лыжника Йоханнеса Клебо, опубликовала в социальных сетях милое видео с возлюбленным. На нём Йоханнес и Пернилле вместе катаются на лыжах, Клебо при этом подталкивает девушку.
«Хорошо, что он дома. Шевелись немного там сзади», — подписала видео Пернилле.
Ранее Клебо завоевал третий в карьере титул на многодневке «Тур де Ски». В рамках соревнований Йоханнес выиграл шесть гонок подряд, что является историческим рекордом. Также норвежец является лидером Кубка мира – 2022/2023.
Помимо олимпийских наград, в активе 26-летнего Клебо – шесть золотых медалей с чемпионатов мира, три золота с юниорских ЧМ и три «Больших хрустальных глобуса».
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