Шиффрин не смогла одержать рекордную, 83-ю победу на этапе КМ во Флахау и обойти Вонн

Двукратная олимпийская чемпионка, шестикратная чемпионка мира, четырёхкратная обладательница Кубка мира американская горнолыжница Микаэла Шиффрин заняла второе место в соревнованиях в слаломе на этапе Кубка мира во Флахау (Австрия).

По сумме двух попыток Шиффрин показала результат 1.52,38 и на 0,43 секунды уступила представительнице Словакии Петре Влговой (1.51,95). Третьей стала Лена Дюрр из Германии (1.52,80).

Таким образом, у Шиффрин остаётся 82 победы за карьеру на этапах Кубка мира — столько же, сколько у её соотечественницы Линдси Вонн. На данный момент обе американки являются рекордсменками по этому показателю среди женщин.

Горные лыжи. Слалом. Женщины. Флахау

Петра Влгова (Словакия) — 1.51,95. Микаэла Шиффрин (США) — отставание +0,43 секунды. Лена Дюрр (Германия) +0,85. Венди Холденер (Швейцария) +1,54. Пола Мольцан (США) +2,15. Катарина Линсбергер (Австрия) +2,62. Ханна Аронссон-Эльфман (Швеция) +2,74. Джессика Хильцингер (Германия) +2,81. Эмма Айхер (Германия) +3,11. Теа Луиза Стьернесунд (Норвегия) +3,17.

Горные лыжи. Кубок мира. Общий зачёт. Женщины

Микаэла Шиффрин (США) – 1195. Петра Влгова (Словакия) – 796. Венди Холденер (Швейцария) – 569. Лара Гут-Бехрами (Швейцария) – 476. София Годжа (Италия) – 470.