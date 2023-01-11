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Шиффрин не смогла одержать рекордную, 83-ю победу на этапе КМ во Флахау и обойти Вонн

Шиффрин не смогла одержать рекордную, 83-ю победу на этапе КМ во Флахау и обойти Вонн
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Двукратная олимпийская чемпионка, шестикратная чемпионка мира, четырёхкратная обладательница Кубка мира американская горнолыжница Микаэла Шиффрин заняла второе место в соревнованиях в слаломе на этапе Кубка мира во Флахау (Австрия).

По сумме двух попыток Шиффрин показала результат 1.52,38 и на 0,43 секунды уступила представительнице Словакии Петре Влговой (1.51,95). Третьей стала Лена Дюрр из Германии (1.52,80).

Таким образом, у Шиффрин остаётся 82 победы за карьеру на этапах Кубка мира — столько же, сколько у её соотечественницы Линдси Вонн. На данный момент обе американки являются рекордсменками по этому показателю среди женщин.

Горные лыжи. Слалом. Женщины. Флахау

  1. Петра Влгова (Словакия) — 1.51,95.
  2. Микаэла Шиффрин (США) — отставание +0,43 секунды.
  3. Лена Дюрр (Германия) +0,85.
  4. Венди Холденер (Швейцария) +1,54.
  5. Пола Мольцан (США) +2,15.
  6. Катарина Линсбергер (Австрия) +2,62.
  7. Ханна Аронссон-Эльфман (Швеция) +2,74.
  8. Джессика Хильцингер (Германия) +2,81.
  9. Эмма Айхер (Германия) +3,11.
  10. Теа Луиза Стьернесунд (Норвегия) +3,17.

Горные лыжи. Кубок мира. Общий зачёт. Женщины

  1. Микаэла Шиффрин (США) – 1195.
  2. Петра Влгова (Словакия) – 796.
  3. Венди Холденер (Швейцария) – 569.
  4. Лара Гут-Бехрами (Швейцария) – 476.
  5. София Годжа (Италия) – 470.
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