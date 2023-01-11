Этап КМ по горнолыжному спорту в Гармиш-Партенкирхене отменён из-за нехватки снега

Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) отменила этап Кубка мира по горнолыжному спорту в Гармиш-Партенкирхене (Германия) из-за критической ситуации со снегом.

Соревнования были запланированы на 28-29 января и включали скоростной спуск и гигантский слалом.

Информация о возможном переносе этапа в другое место появится позднее.

Напомним, в сезоне-2022/2023 уже было отменено и перенесено из-за отсутствия снега несколько этапов как в лыжном спорте, так и в биатлоне. В частности, этап Кубка мира по лыжному двоеборью в Шо-Нёв, запланированный на 20-22 января, был отменён. А пятый этап Кубка IBU по биатлону, который должен был пройти в Арбере (Германия) с 13 по 15 января, был перенесён в Поклюку (Словения).