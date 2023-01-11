Истомина пропустит этап Кубка России в Сыктывкаре

Призёр этапа Кубка мира, лыжница Мария Истомина не выступит на шестом этапе Кубка России в Сыктывкаре.

«Этап Кубка России в Сыктывкаре пропустит Маша Истомина, приболела немного. Остальные из моей группы выступят. Кто-то побежит не все гонки, как Денис Спицов, который пропустит спринт и примет участие в разделке и скиатлоне», — сообщил старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко в интервью «РИА Новости Спорт».

На данный момент Мария Истомина занимает третье место в общем зачёте Кубка России у женщин, имея в своём активе 511 очков.

Напомним, в настоящий момент российские лыжники отстранены от международных соревнований решением Международной федерации лыжного спорта и сноубординга (FIS).