Бородавко: Ступак планирует выступить на «Чемпионских высотах» и чемпионате России

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал, как проходит восстановление олимпийской чемпионки 2022 года в эстафете Юлии Ступак.

«На данный момент Юлия планирует выступить на «Чемпионских высотах» и принять участие в чемпионате России», — сказал Бородавко в интервью «РИА Новости Спорт».

Напомним, Ступак пропустила большую часть этапов Кубка России – 2022/2023 из-за травмы.

Турнир «Чемпионские высоты» по лыжным видам спорта пройдёт с 23 февраля по 5 марта 2023 года в центре «Малиновка» в Устьянском районе Архангельской области. Изначально турнир должен был пройти в Сочи с 23 февраля по 5 марта 2023 года. В эти даты пройдёт чемпионат мира по лыжным видам спорта в словенской Планице.

Чемпионат России пройдёт с 18 по 26 марта в Тюмени. Также 15 и 16 апреля в Апатитах и Мончегорске должны пройти женский и мужской масс-старт свободным стилем на 50 и 70 км соответственно.