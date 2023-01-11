Бородавко: Ступак планирует выступить на «Чемпионских высотах» и чемпионате России

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал, как проходит восстановление олимпийской чемпионки 2022 года в эстафете Юлии Ступак.
«На данный момент Юлия планирует выступить на «Чемпионских высотах» и принять участие в чемпионате России», — сказал Бородавко в интервью «РИА Новости Спорт».
Напомним, Ступак пропустила большую часть этапов Кубка России – 2022/2023 из-за травмы.
Турнир «Чемпионские высоты» по лыжным видам спорта пройдёт с 23 февраля по 5 марта 2023 года в центре «Малиновка» в Устьянском районе Архангельской области. Изначально турнир должен был пройти в Сочи с 23 февраля по 5 марта 2023 года. В эти даты пройдёт чемпионат мира по лыжным видам спорта в словенской Планице.
Чемпионат России пройдёт с 18 по 26 марта в Тюмени. Также 15 и 16 апреля в Апатитах и Мончегорске должны пройти женский и мужской масс-старт свободным стилем на 50 и 70 км соответственно.
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