Устюгов пропустит спринт на этапе Кубка России в Сыктывкаре

Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете российский лыжник Сергей Устюгов не выступит в спринте на шестом этапе Кубка России в Сыктывкаре.
«В спринте Сергей не выступит. Но в индивидуальной гонке он примет участие. Такое решение мы приняли, потому что сейчас ему нужно больше тренировок и меньше соревнований, чтобы лучше подготовиться к более важным стартам в феврале и марте», — сказал в интервью ТАСС бывший тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер, продолжающий сотрудничать с Устюговым.
Напомним, на пятом этапе Кубка России – 2022/2023 в одном из полуфинальных забегов спринта Устюгов столкнулся с трёхкратным олимпийским чемпионом Александром Большуновым, после чего оба лыжника упали. Из-за потери времени Александр и Сергей не сумели отобраться в финальную стадию соревнований.
- 11 января 2023
-
15:34
-
15:12
-
13:51
-
13:26
-
12:50
-
12:07
-
11:48
-
11:10
-
10:00
-
09:20
- 10 января 2023
-
19:12
-
10:12
-
00:26
-
00:12
-
00:07
- 9 января 2023
-
23:57
-
23:31
-
23:04
-
23:04
-
22:50
-
20:58
-
20:47
-
19:18
-
16:40
-
15:40
-
14:24
-
13:52
-
13:41
-
12:51
-
12:26
-
12:08
-
11:52
-
10:55
-
10:17
-
09:41