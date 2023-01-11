Устюгов пропустит спринт на этапе Кубка России в Сыктывкаре

Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете российский лыжник Сергей Устюгов не выступит в спринте на шестом этапе Кубка России в Сыктывкаре.

«В спринте Сергей не выступит. Но в индивидуальной гонке он примет участие. Такое решение мы приняли, потому что сейчас ему нужно больше тренировок и меньше соревнований, чтобы лучше подготовиться к более важным стартам в феврале и марте», — сказал в интервью ТАСС бывший тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер, продолжающий сотрудничать с Устюговым.

Напомним, на пятом этапе Кубка России – 2022/2023 в одном из полуфинальных забегов спринта Устюгов столкнулся с трёхкратным олимпийским чемпионом Александром Большуновым, после чего оба лыжника упали. Из-за потери времени Александр и Сергей не сумели отобраться в финальную стадию соревнований.