Хальфварссон беспокоится, что российских лыжников не тестируют на допинг вне Кубка мира

Трёхкратный призёр чемпионатов мира в эстафетах, шведский лыжник Калле Хальфварссон усомнился в «чистоте» российских лыжников в период отстранения от международных соревнований.

«Если военная спецоперация (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ) закончится, возвращение россиян будет совершенно новым прецедентом. Я не знаю, как его отработает ВАДА, потому что они тоже всё это время были в стороне.

Мы должны просто позволить им вернуться, не зная, чем они занимались в России? Опасаюсь ли я каких-то инсинуаций? Да, я не верю всему, но почти убеждён, что некоторые поверят», — приводит слова Хальфварссона Nettavisen.

Хальфварссон считает, что перед возвращением российские лыжники должны быть помещены в карантин.

«Должно пройти время, должны быть проведены проверки. Это может занять минимум год», — сказал Хальфварссон.