Хальфварссон беспокоится, что российских лыжников не тестируют на допинг вне Кубка мира

Трёхкратный призёр чемпионатов мира в эстафетах, шведский лыжник Калле Хальфварссон усомнился в «чистоте» российских лыжников в период отстранения от международных соревнований.
«Если военная спецоперация (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ) закончится, возвращение россиян будет совершенно новым прецедентом. Я не знаю, как его отработает ВАДА, потому что они тоже всё это время были в стороне.
Мы должны просто позволить им вернуться, не зная, чем они занимались в России? Опасаюсь ли я каких-то инсинуаций? Да, я не верю всему, но почти убеждён, что некоторые поверят», — приводит слова Хальфварссона Nettavisen.
Хальфварссон считает, что перед возвращением российские лыжники должны быть помещены в карантин.
«Должно пройти время, должны быть проведены проверки. Это может занять минимум год», — сказал Хальфварссон.
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