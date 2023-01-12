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Наталья Непряева выиграла квалификацию спринта на шестом этапе Кубка России

Наталья Непряева выиграла квалификацию спринта на шестом этапе Кубка России
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Олимпийская чемпионка в эстафете, обладательница Кубка мира – 2021/2022 Наталья Непряева выиграла квалификацию спринта на шестом этапе Кубка России в Сыктывкаре.

Наталья Непряева прошла дистанцию за 3 минуты и 26,6 секунды. Второй стала Анастасия Фалеева, которая отстала на 6,36 секунды. Третьей стала Алёна Баранова.

Лыжные гонки. Кубок России, шестой этап. Сыктывкар. Спринт, классический стиль. 1, 4 км. Женщины

1. Наталья Непряева (Архангельская область) — 3:26.67.
2. Анастасия Фалеева (Санкт-Петербург — Ненецкий АО) — +6.36.
3. Алёна Баранова (Томская область – Саха) — +7.71.
4. Диана Соболева (Санкт-Петербург ) — +9.56.
5. Ольга Царёва (Республика Коми) — +13.70

Напомним, российские лыжницы пропустят весь международный сезон – 2022/2023 из-за санкций со стороны Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS).

Лыжные гонки. Кубок России-2022/23. Этап 6, Сыктывкар, Россия
Женщины. Спринт 1.4 км. Классический стиль. Квалификация
12 января 2023, четверг. 11:00 МСК
Идёт
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