Олимпийская чемпионка в эстафете, обладательница Кубка мира – 2021/2022 Наталья Непряева выиграла квалификацию спринта на шестом этапе Кубка России в Сыктывкаре.



Наталья Непряева прошла дистанцию за 3 минуты и 26,6 секунды. Второй стала Анастасия Фалеева, которая отстала на 6,36 секунды. Третьей стала Алёна Баранова.



Лыжные гонки. Кубок России, шестой этап. Сыктывкар. Спринт, классический стиль. 1, 4 км. Женщины

1. Наталья Непряева (Архангельская область) — 3:26.67.

2. Анастасия Фалеева (Санкт-Петербург — Ненецкий АО) — +6.36.

3. Алёна Баранова (Томская область – Саха) — +7.71.

4. Диана Соболева (Санкт-Петербург ) — +9.56.

5. Ольга Царёва (Республика Коми) — +13.70

Напомним, российские лыжницы пропустят весь международный сезон – 2022/2023 из-за санкций со стороны Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS).