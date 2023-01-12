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Наталья Непряева выиграла финал спринта на шестом этапе Кубка России

Наталья Непряева выиграла финал спринта на шестом этапе Кубка России
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Олимпийская чемпионка в эстафете, обладательница Кубка мира – 2021/2022 Наталья Непряева стала победительницей финального спринта на шестом этапе Кубка России по лыжным гонкам в Сыктывкаре.

Непряева прошла дистанцию за 3 минуты и 26,6 секунды. Второй стала Анастасия Фалеева, которая отстала на 1,26 секунды. Третий результат показала Диана Соболева.

Лыжные гонки. Кубок России, шестой этап. Сыктывкар. Спринт, классический стиль. 1,4 км. Женщины. Финал

1. Наталья Непряева (Архангельская область) — 3:25.21.
2. Анастасия Фалеева (Санкт-Петербург — Ненецкий АО) +1,26.
3. Диана Соболева (Санкт-Петербург) +5,82.
4. Алёна Баранова (Томская область – Саха) +8,68.

Напомним, российские лыжницы пропустят весь международный сезон-2022/2023 из-за санкций со стороны Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS).

Лыжные гонки. Кубок России-2022/23. Этап 6, Сыктывкар, Россия
Женщины. Спринт 1.4 км. Классический стиль. Финал
12 января 2023, четверг. 14:30 МСК
Окончено
1
Наталья Непряева
Архангельская область
3:25.21
2
Анастасия Фалеева
Санкт-Петербург - Ненецкий АО
+1.26
3
Диана Соболева
Санкт-Петербург
+5.82
Комментарии
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