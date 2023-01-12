Александр Терентьев выиграл три подряд спринта в рамках этапов Кубка России
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Российский лыжник Александр Терентьев выиграл третий подряд спринт в рамках этапов Кубка России — 2022/2023 по лыжным гонкам.
Сегодня, 12 января, на шестом этапе Кубка России в Сыктывкаре Терентьев выиграл третий подряд для себя спринт. До этого он одерживал две победы в спринтах на пятом этапе Кубка России в Красногорске.
Лыжные гонки. Кубок России. Шестой этап. Сыктывкар. Спринт. 1,4 км. Финал
- Александр Терентьев (Архангельская — Ненецкий АО) — 2.59,77.
- Александр Большунов (Архангельская область) +0,4.
- Иван Горбунов (Республика Татарстан) +2,9.
Напомним, в настоящий момент российские лыжники отстранены от международных соревнований решением Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).
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