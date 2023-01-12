Елена Вяльбе высказалась о результатах спринта на шестом этапе Кубка России

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась о мужском спринте на 1,4 км на шестом этапе Кубка России — 2022/2023 в Сыктывкаре.

«Многие сегодня ждали борьбы Большунова и Устюгова…Сергей и не собирался в этом году принимать участие во всех этапах Кубка России. Он вообще хотел готовиться исключительно к чемпионату страны, так что у него свой план. Сегодня и без него была прекрасная борьба, которой настоящие болельщики насладились.

Важна ли эта история с точки зрения интереса к лыжным гонкам? По моему мнению, надо интересоваться результатами, а не какими-то дурацкими вещами», – передаёт слова Вяльбе корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.

Лыжные гонки. Кубок России. Шестой этап. Сыктывкар. Спринт. 1,4 км. Финал