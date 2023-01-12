Вяльбе – о женском спринте: всё-таки Наташа посильнее соперниц, а Степанова не стартовала
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Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась о спринте на 1,4 км на шестом этапе Кубка России — 2022/2023 в Сыктывкаре.
«Сегодня была реально классная, настоящая борьба, до последнего было непонятно, кто победит. У мужчин было поинтереснее, всё-таки Наташа посильнее соперниц, а Вероника Степанова сегодня не стартовала», – передаёт слова Вяльбе корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.
Лыжные гонки. Кубок России, шестой этап. Сыктывкар. Спринт, классический стиль. 1,4 км. Женщины. Финал
- Наталья Непряева (Архангельская область) — 3.25,21.
- Анастасия Фалеева (Санкт-Петербург — Ненецкий АО) +1,26.
- Диана Соболева (Санкт-Петербург) +5,82.
- Алёна Баранова (Томская область – Саха) +8,68.
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