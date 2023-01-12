Александр Терентьев: сегодня всё получилось. Все соперники сильные, со всеми боремся

Российский лыжник Александр Терентьев прокомментировал победу в спринте на 1,4 км на шестом этапе Кубка России — 2022/2023 в Сыктывкаре.



«Полуфинал у меня был такой странный — первый раз такой забег, где я не мог выбраться вперёд и перекрывали дорогу. Полуфинал для меня был самым тяжёлым, а в финале я не стал сидеть сзади, а пошёл сразу со старта на максимум. Всё, кроме полуфинала, складывалось так, как я и хотел. Трасса готова хорошо, небольшой морозец.



Настраивался ли на победу заранее? Конечно, ты выходишь, чтобы победить, и стараешься сделать так, чтобы показать наиболее высокий результат. Сегодня всё получилось, я этому рад. Как обычно, все соперники сильные, со всеми боремся. Потихоньку моя форма приходит, и надеюсь, что дальше будет ещё лучше. Поэтому будем стараться.



«Тур де Ски» я не смотрел, только финалы иногда. Когда бегаешь сам, это совсем другое.

Молодые оборзели? Да я сам таким же был (смеётся). Хорошо, что есть ребята, которые составляют конкуренцию», – передаёт слова Терентьева корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.