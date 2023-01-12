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Рыбкин — о 1/4 финала спринта: смотрю вниз, а лыжи уже нет. Добегал уже с креплением

Рыбкин — о 1/4 финала спринта: смотрю вниз, а лыжи уже нет. Добегал уже с креплением
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Российский лыжник Владимир Рыбкин прокомментировал инцидент в четвертьфинале спринта на 1,4 км в рамках шестого этапа Кубка России — 2022/2023 в Сыктывкаре — у него слетела лыжа.

«Я даже не знаю, что произошло. Надо повтор смотреть. Бегу и чувствую, что одной ногой уже не толкаюсь. Смотрю вниз — а лыжи уже нет. То есть добегал уже просто с креплением. У меня такое случилось в первый раз. Скорее всего, вырвало часть, которая крепится на платформу. Не было никаких предпосылок, всё было отлично. Ситуацию воспринял с юмором. В следующий раз постараемся побороться получше, и уже с лыжами», – сказал Рыбкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Владимир Рыбкин пришёл к финишу четвёртым.

Лыжные гонки. Кубок России-2022/23. Этап 6, Сыктывкар, Россия
Мужчины. Спринт 1.4 км. Классический стиль. Четвертьфинал. Забег 4
12 января 2023, четверг. 13:51 МСК
Окончено
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