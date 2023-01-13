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Общий зачёт Кубка России у мужчин: Большунов лидирует, Якимушкин опередил Мальцева

Общий зачёт Кубка России у мужчин: Большунов лидирует, Якимушкин опередил Мальцева
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В Сыктывкаре в рамках шестого этапа Кубка России по лыжным гонкам прошёл спринт у мужчин. Победу праздновал Александр Терентьев. По итогам гонки изменилось положение лыжников в общем зачёте Кубка России.

Иван Якимушкин сместил с третьей строчки Артёма Мальцева. Лидирует по-прежнему Александр Большунов, вторым идёт Илья Семиков.

Лыжные гонки. Кубок России. Общий зачёт. Мужчины

  1. Александр Большунов (Архангельская область) — 680.
  2. Илья Семиков (Республика Коми) — 461.
  3. Иван Якимушкин (Тюменская область) — 441.
  4. Артём Мальцев (Тюменская область — Нижегородская область) — 425.
  5. Савелий Коростелёв (Пермский край) — 391.
  6. Денис Спицов (Тюменская область) — 386.
  7. Александр Терентьев (Архангельская область – Ненецкий АО) — 369.
  8. Алексей Червоткин (Москва) — 357.
  9. Антон Тимашов (Республика Татарстан) — 305.
  10. Иван Горбунов (Республика Татарстан) — 279.
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