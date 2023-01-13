Общий зачёт Кубка России у мужчин: Большунов лидирует, Якимушкин опередил Мальцева

В Сыктывкаре в рамках шестого этапа Кубка России по лыжным гонкам прошёл спринт у мужчин. Победу праздновал Александр Терентьев. По итогам гонки изменилось положение лыжников в общем зачёте Кубка России.

Иван Якимушкин сместил с третьей строчки Артёма Мальцева. Лидирует по-прежнему Александр Большунов, вторым идёт Илья Семиков.

Лыжные гонки. Кубок России. Общий зачёт. Мужчины