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FIS может перенести этап КМ из Ле-Руса в Тоблах или Энгадин

FIS может перенести этап КМ из Ле-Руса в Тоблах или Энгадин
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Прогноз погоды на 27-29 января в Ле-Русе (Франция) по-прежнему вызывает вопросы касаемо возможного проведения запланированного этапа Кубка мира по лыжным гонкам.

Как сообщает Nettavissen, из-за нехватки снега в Ле-Русе, Международная федерация лыжного спорта и сноубординга (FIS) работает над альтернативными вариантами, на случай если будет принято решение о переносе этапа в другое место. В качестве возможных мест, которые могут заменить Ле-Рус, организация рассматривает итальянский Тоблах и швейцарскую долину Энгадин.

Отметим, что в Тоблахе уже запланирован этап Кубка мира, который должен пройти 3-5 февраля.

При этом, в FIS сообщили, что температура воздуха в Ле-Русе в ближайшее время понизится, поэтому организация не торопится с принятием решения о переносе. Тем не менее, даже прогнозируемое похолодание никак не гарантирует возможность проведения этапа.

Сообщается, что окончательное решение отложено до 16 января.

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