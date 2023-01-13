Общий зачёт Кубка России у женщин: Непряева сместила Степанову с первой строчки
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В Сыктывкаре в рамках шестого этапа Кубка России прошёл спринт среди женщин. Наталья Непряева одержала победу в гонке и теперь занимает первое место в общем зачёте турнира. Второй идёт Вероника Степанова. На третьем месте расположилась Мария Истомина.
Лыжные гонки. Кубок России. Общий зачёт. Женщины
- Наталья Непряева (Архангельская область) — 567.
- Вероника Степанова (Камчатский край) — 561.
- Мария Истомина (Пермский край) — 511.
- Анастасия Фалеева (Санкт-Петербург — Ненецкий АО) — 433.
- Екатерина Смирнова (Тюменская область) — 426.
- Алёна Баранова (Томская область — Якутия) — 369.
- Анна Грухвина (Тюменская область) — 338.
- Анастасия Прокофьева (Москва — Санкт-Петербург) — 330.
- Алиса Жамбалова (Тюменская область — Бурятия) — 295.
- Лариса Рясина (Республика Татарстан) — 268.
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