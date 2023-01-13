Общий зачёт Кубка России у женщин: Непряева сместила Степанову с первой строчки

В Сыктывкаре в рамках шестого этапа Кубка России прошёл спринт среди женщин. Наталья Непряева одержала победу в гонке и теперь занимает первое место в общем зачёте турнира. Второй идёт Вероника Степанова. На третьем месте расположилась Мария Истомина.

Лыжные гонки. Кубок России. Общий зачёт. Женщины