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Общий зачёт Кубка России у женщин: Непряева сместила Степанову с первой строчки

Общий зачёт Кубка России у женщин: Непряева сместила Степанову с первой строчки
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В Сыктывкаре в рамках шестого этапа Кубка России прошёл спринт среди женщин. Наталья Непряева одержала победу в гонке и теперь занимает первое место в общем зачёте турнира. Второй идёт Вероника Степанова. На третьем месте расположилась Мария Истомина.

Лыжные гонки. Кубок России. Общий зачёт. Женщины

  1. Наталья Непряева (Архангельская область) — 567.
  2. Вероника Степанова (Камчатский край) — 561.
  3. Мария Истомина (Пермский край) — 511.
  4. Анастасия Фалеева (Санкт-Петербург — Ненецкий АО) — 433.
  5. Екатерина Смирнова (Тюменская область) — 426.
  6. Алёна Баранова (Томская область — Якутия) — 369.
  7. Анна Грухвина (Тюменская область) — 338.
  8. Анастасия Прокофьева (Москва — Санкт-Петербург) — 330.
  9. Алиса Жамбалова (Тюменская область — Бурятия) — 295.
  10. Лариса Рясина (Республика Татарстан) — 268.
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