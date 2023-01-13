Н. Непряева: наконец-то я начинаю разбегаться. Как обычно — к середине сезона

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, российская лыжница Наталья Непряева прокомментировала победу в индивидуальной гонке на 10 км свободным стилем на шестом этапе Кубка России в Сыктывкаре.
«Задача — показать в первую очередь как можно более высокий результат, — заявила Непряева журналистам. — Гонкой довольна, самочувствие хорошее. Наконец-то я начинаю разбегаться. Как обычно — к середине сезона. Надеюсь, что и дальше смогу показать неплохие результаты, на следующей гонке. Сегодня были замечательные условия. И по трассе, и по погоде. По сравнению с теми морозами, которые были до этого, сегодня просто замечательно», — приводит слова Непряевой «РИА Новости Спорт».
Напомним, в борьбе за первое место Непряева на 25,3 секунды опередила ещё одну олимпийскую чемпионку Пекина Веронику Степанову.
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