Н. Непряева: наконец-то я начинаю разбегаться. Как обычно — к середине сезона

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, российская лыжница Наталья Непряева прокомментировала победу в индивидуальной гонке на 10 км свободным стилем на шестом этапе Кубка России в Сыктывкаре.

«Задача — показать в первую очередь как можно более высокий результат, — заявила Непряева журналистам. — Гонкой довольна, самочувствие хорошее. Наконец-то я начинаю разбегаться. Как обычно — к середине сезона. Надеюсь, что и дальше смогу показать неплохие результаты, на следующей гонке. Сегодня были замечательные условия. И по трассе, и по погоде. По сравнению с теми морозами, которые были до этого, сегодня просто замечательно», — приводит слова Непряевой «РИА Новости Спорт».

Напомним, в борьбе за первое место Непряева на 25,3 секунды опередила ещё одну олимпийскую чемпионку Пекина Веронику Степанову.