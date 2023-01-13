Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Н. Непряева: наконец-то я начинаю разбегаться. Как обычно — к середине сезона

Н. Непряева: наконец-то я начинаю разбегаться. Как обычно — к середине сезона
Комментарии

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, российская лыжница Наталья Непряева прокомментировала победу в индивидуальной гонке на 10 км свободным стилем на шестом этапе Кубка России в Сыктывкаре.

«Задача — показать в первую очередь как можно более высокий результат, — заявила Непряева журналистам. — Гонкой довольна, самочувствие хорошее. Наконец-то я начинаю разбегаться. Как обычно — к середине сезона. Надеюсь, что и дальше смогу показать неплохие результаты, на следующей гонке. Сегодня были замечательные условия. И по трассе, и по погоде. По сравнению с теми морозами, которые были до этого, сегодня просто замечательно», — приводит слова Непряевой «РИА Новости Спорт».

Напомним, в борьбе за первое место Непряева на 25,3 секунды опередила ещё одну олимпийскую чемпионку Пекина Веронику Степанову.

«Борьба с Устюговым? А я-то здесь при чём?» Большунов проиграл спринт на Кубке России «Борьба с Устюговым? А я-то здесь при чём?» Большунов проиграл спринт на Кубке России
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023