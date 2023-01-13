Бородавко высказался о травме Большунова после падения с Устюговым

Старший тренер сборной России Юрий Бородавко прокомментировал состояние трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова после столкновения с лыжником Сергеем Устюговым в одной из гонок Кубка России.
«Во-первых, у него было воспаление. Он лечился, и нарушился тренировочный процесс: Александр не мог полноценно тренироваться. Во-вторых, он не стартовал в ряде классических гонок, которые необходимы спортсмену для набора скорости. Так что падение, конечно, негативно сказалось на состоянии Александра», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.
Полное интервью с Юрием Бородавко читайте в ближайшее время на «Чемпионате».
Напомним, в настоящий момент российские лыжники отстранены от международных соревнований решением Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).
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