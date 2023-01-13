Устюгов рассказал о переписке с Большуновым после спринта в Красногорске

Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете российский лыжник Сергей Устюгов рассказал о короткой переписке с трёхкратным олимпийским чемпионом Александром Большуновым после конькового спринта на пятом этапе Кубка России в Красногорске.

Напомним, оба лыжника столкнулись и упали в одном из полуфинальных забегов. Большунов и вовсе сильно разбил лицо и ударился головой. Из-за потери времени Александр и Сергей не сумели отобраться в финальную стадию соревнований.

«Я когда после Красногорска приехал домой, написал Большунову: «Как дела? Надеюсь, без травм?» Он ответил: «Всё нормально». Больше не общались, только вот так списались», — сказал Устюгов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.