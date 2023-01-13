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Устюгов: Крамер сказал, что 15-километровой гонки на этой стадии будет достаточно

Устюгов: Крамер сказал, что 15-километровой гонки на этой стадии будет достаточно
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Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете, российский лыжник Сергей Устюгов прокомментировал своё выступление в 15-километровой индивидуальной гонке свободным стилем на шестом этапе Кубка России в Сыктывкаре.

В гонке Устюгов показал 17-й результат.

«Я ещё не готов. Была, конечно, ошибка, что я быстро начал, но думал, что меня хватит. Что ж, надо тренироваться. Я только первую неделю делаю по две тренировки в день, основательный тренировочный сбор начал. На свежачка в Чусовом гораздо легче бежалось, чем сегодня. Здесь я буду до 13 февраля, буду готовиться к чемпионату России.

После Красногорска я написал Маркусу (Крамеру. — Прим. «Чемпионата»), какие в Сыктывкаре будут гонки, и что я планирую принять участие в спринте и в гонке на 15 км. На это он спросил меня, а какие для меня важные старты в этом сезоне. И получив ответ, что важен чемпионат России, сказал, что 15-километровой гонки на этой стадии подготовительного периода будет достаточно.

Разговаривали с ним вчера. Он пожелал удачи, сказал, что всё получится, а я ответил, что у меня всё болит. Каждое утро просыпаюсь с этой мыслью — и всё непросто. А он сказал, мол, всё будет нормально (улыбается)», — рассказал Устюгов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

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