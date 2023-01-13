Бородавко считает, что норвежские лыжники получили указание «поддаваться» на «Тур де Ски»

Старший тренер сборной России Юрий Бородавко прокомментировал результаты лыжной многодневки «Тур де Ски». По его мнению, норвежские спортсмены следовали тактике своей сборной и поддавались в некоторых гонках.
«Всё произошедшее на «Тур де Ски» лишний раз подтверждает, что есть определённая иерархия у сборной команды Норвегии. В команде существуют какие-то законы, командные интересы, которым они следуют.
Поддавались ли они? В некоторых гонках, да. Это мое предположение. Они получили указание. После первой гонки, где были заняты девять мест, они в своих же классических гонках они просто растворились по протоколу. Это было подозрительно», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.
Полное интервью с Юрием Бородавко читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
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