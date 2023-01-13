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Бородавко считает, что норвежские лыжники получили указание «поддаваться» на «Тур де Ски»

Бородавко считает, что норвежские лыжники получили указание «поддаваться» на «Тур де Ски»
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Старший тренер сборной России Юрий Бородавко прокомментировал результаты лыжной многодневки «Тур де Ски». По его мнению, норвежские спортсмены следовали тактике своей сборной и поддавались в некоторых гонках.

«Всё произошедшее на «Тур де Ски» лишний раз подтверждает, что есть определённая иерархия у сборной команды Норвегии. В команде существуют какие-то законы, командные интересы, которым они следуют.
Поддавались ли они? В некоторых гонках, да. Это мое предположение. Они получили указание. После первой гонки, где были заняты девять мест, они в своих же классических гонках они просто растворились по протоколу. Это было подозрительно», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Полное интервью с Юрием Бородавко читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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