Бородавко — о победе Непряевой в разделке: конкуренции нет, это очень плохо

Старший тренер сборной России Юрий Бородавко высказался о победе Натальи Непряевой в разделке на этапе Кубка России в Сыктывкаре.

«Наталья смогла выиграть «разделку» и развеять опасения, которые были. Всё-таки конкуренции нет, и мотивация у неё не такая сильная. А хотелось бы, чтобы Наталья смогла заставить себя выйти на свою соревновательную скорость.

Это плохо для психологии. Если для победы ей сейчас хватает не самого высокого темпа, то впоследствии это может сыграть негативную роль – её максимальные соревновательные скорости могут упасть. Так что наша задача сейчас – поддерживать эти скорости, на которые она способна.

У неё есть огромный потенциал. Она может включаться. Но для того, чтобы она включалась, нужна конкуренция, борьба. Она должна заставлять себя бороться с более сильными соперницами. А преимущество в 20-30 секунд в какой-то степени спортсмена расхолаживает», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Полное интервью с Юрием Бородавко читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.