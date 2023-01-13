Степанова: задача на этапе — показывать свой уровень и попадать в топ-3

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете российская лыжница Вероника Степанова прокомментировала второе место в 10-километровой коньковой разделке на шестом этапе Кубка России в Сыктывкаре.
Напомним, победительницей в гонке стала ещё одна олимпийская чемпионка Наталья Непряева.
«Я думаю, что сегодня было зрелищно наблюдать за гонкой (улыбается). Мои ощущения? Прорабатываемся, потому что в Новый год был проделан большой объём работы и сейчас я не могу показать те скорости, которые показывала в начале сезона. Понимаю, что кто-то ждал меня вчера, но я не бежала, потому что меня пытались «поддушить». Задача на этапе — показывать свой уровень и попадать в топ-3 как минимум. На финише я устала, потому что сегодня были непростые условия, девушки к середине сезона уже проснулись, и не получается так просто выигрывать. Наталья начала убегать с самого начала. К сожалению, я сегодня не смогла пробежать в этом темпе», — приводит слова Степановой «РИА Новости Спорт».
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