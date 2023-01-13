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Общий зачёт Кубка России у женщин: Наталья Непряева укрепила лидерство

Общий зачёт Кубка России у женщин: Наталья Непряева укрепила лидерство
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В Сыктывкаре в рамках шестого этапа Кубка России прошла 10-километровая коньковая разделка среди женщин. Наталья Непряева одержала победу в этой гонке и укрепила лидерство в общем зачёте турнира. Второй идёт Вероника Степанова. На третьем месте расположилась Мария Истомина.

Лыжные гонки. Кубок России. Общий зачёт. Женщины

  1. Наталья Непряева (Архангельская область) — 617
  2. Вероника Степанова (Камчатский край) — 606
  3. Мария Истомина (Пермский край) — 511
  4. Екатерина Смирнова (Тюменская область) — 463
  5. Анастасия Фалеева (Санкт-Петербург — Ненецкий АО) — 433
  6. Анастасия Прокофьева (Москва — Санкт-Петербург) — 370
  7. Алёна Баранова (Томская область — Якутия) — 369
  8. Анна Грухвина (Тюменская область) — 354
  9. Алиса Жамбалова (Тюменская область — Бурятия) — 308
  10. Лариса Рясина (Татарстан) — 291
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