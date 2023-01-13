Дистанционный зачёт Кубка России у женщин: Прокофьева вышла в лидеры, Степанова — вторая

В Сыктывкаре в рамках шестого этапа Кубка России прошла 10-километровая коньковая разделка среди женщин. Победительницей стала олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете Наталья Непряева. По итогам гонки изменилось положение лыжниц в дистанционном зачёте Кубка России.

Новым лидером стала Анастасия Прокофьева.

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