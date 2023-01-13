Дистанционный зачёт Кубка России у женщин: Прокофьева вышла в лидеры, Степанова — вторая
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В Сыктывкаре в рамках шестого этапа Кубка России прошла 10-километровая коньковая разделка среди женщин. Победительницей стала олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете Наталья Непряева. По итогам гонки изменилось положение лыжниц в дистанционном зачёте Кубка России.
Новым лидером стала Анастасия Прокофьева.
Лыжные гонки. Кубок России. Дистанционный зачёт. Женщины
- Анастасия Прокофьева (Москва — Санкт-Петербург) — 360.
- Вероника Степанова (Камчатский край) — 355.
- Екатерина Смирнова (Тюменская область) — 330.
- Мария Истомина (Пермский край) — 329.
- Наталья Непряева (Архангельская область) — 285.
- Лариса Рясина (Татарстан) — 248.
- Диана Артемьева (Красноярский край) — 201.
- Анастасия Фалеева (Санкт-Петербург — Ненецкий АО) — 190.
- Алиса Жамбалова (Тюменская область — Бурятия) — 184.
- Анна Грухвина (Тюменская область) — 183.
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