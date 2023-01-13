Шемякин — о лишении бронзовой медали: ты поднимаешься, а тебя палкой всё равно сверху бьют
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Российский лыжник Алексей Шемякин прокомментировал лишение бронзовой медали в коньковой разделке на шестом этапе Кубка России в Сыктывкаре.
Напомним, Шемякин изначально показал одинаковое время с Ильёй Порошкиным, которое стало третьим по итогам гонки, однако затем судейская комиссия с помощью специального оборудования определила, что Порошкин был быстрее.
«Всем спасибо за поддержку!!! Очень старался, но боженька сказал, что это не твой день! Это мотивирует ещё больше! Когда ты поднимаешься с колен, а тебя палкой всё равно сверху бьют! Всех люблю! Отдельное спасибо всем за тёплые слова поддержки!» — написал Шемякин в социальных сетях.
Напомним, победителем гонки стал трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов.
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