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Шемякин — о лишении бронзовой медали: ты поднимаешься, а тебя палкой всё равно сверху бьют

Шемякин — о лишении бронзовой медали: ты поднимаешься, а тебя палкой всё равно сверху бьют
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Российский лыжник Алексей Шемякин прокомментировал лишение бронзовой медали в коньковой разделке на шестом этапе Кубка России в Сыктывкаре.

Напомним, Шемякин изначально показал одинаковое время с Ильёй Порошкиным, которое стало третьим по итогам гонки, однако затем судейская комиссия с помощью специального оборудования определила, что Порошкин был быстрее.

«Всем спасибо за поддержку!!! Очень старался, но боженька сказал, что это не твой день! Это мотивирует ещё больше! Когда ты поднимаешься с колен, а тебя палкой всё равно сверху бьют! Всех люблю! Отдельное спасибо всем за тёплые слова поддержки!» — написал Шемякин в социальных сетях.

Напомним, победителем гонки стал трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов.

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