Четырёхкратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира, норвежская лыжница Терезе Йохауг раскрыла пол будущего ребёнка.

О беременности титулованная лыжница сообщила 3 января. Напомним, Йохауг долгое время встречается с Нильсом Якобом Хоффом, у пары состоялась помолвка.

«Трудно представить, какой будет жизнь после родов, когда появится маленький человек, о котором нужно заботиться. Это девочка. Это очень круто и немного страшно; ты не совсем понимаешь, во что ввязываешься. Но я с нетерпением жду этого», — приводит слова Йохауг VG.

Сезон-2021/2022 стал для Йохауг последним на Кубке мира. 34-летняя норвежка — четырёхкратная олимпийская чемпионка 2010 и 2022 годов, 14-кратная чемпионка мира, трёхкратная обладательница Кубка мира в общем зачёте. В её активе 81 личная победа на этапах Кубка мира (это второй показатель после другой норвежки, Марит Бьорген). Терезе специализировалась на дистанционных гонках.