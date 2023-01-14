Трехкратный призёр ОИ в прыжках с трамплина возобновил карьеру в 50 лет

Трехкратный призёр Олимпийских игр в прыжках с трамплина японец Нориаки Касаи возобновил спортивную карьеру в возрасте 50 лет, сообщает Dagbladet.

Касаи выступил на Континентальном кубке в Саппоро. Японец не участвовал в международных соревнованиях с 2020 года. По итогам соревнований он занял 37-е место, победу одержал норвежец Сондре Ринген.

В 2020 году Касаи получил сертификат за мировой рекорд Гиннесса как спортсмен с наибольшим количеством стартов на Кубке мира по прыжкам с трамплина. Он выходил на старт этапов Кубка мира 569 раз.



Легендарному японскому прыгуну принадлежат ещё несколько рекордов: он является самым возрастным призёром и победителем на этапах Кубка мира по прыжкам с трамплина, самым возрастным медалистом Олимпийских игр в этой дисциплине и первым спортсменом в истории, участвовавшим в восьми Олимпиадах.