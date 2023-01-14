Большунов подошёл поблагодарить болельщиков после гонки

Трёхкратный олимпийский чемпион российский лыжник Александр Большунов опубликовал новое видео в социальных сетях.



На видео запечатлено, как спортсмен подходит и жмёт руки болельщикам, пришедшим поддержать его во время сегодняшней разделки.



«Пятюни после гонки», — подписал фотографию Большунов, прикрепив эмодзи в виде ладони.

Сегодня Большунов одержал уверенную победу в разделке на 15 км в рамках шестого этапа Кубка России по лыжным гонкам в Сыктывкаре.

Александр Большунов — трёхкратный олимпийский чемпион 2022 года (в скиатлоне, марафоне и эстафете), чемпион мира в скиатлоне (2021), двукратный обладатель Кубка мира (2019/2020, 2020/2021), двукратный победитель многодневной гонки «Тур де Ски» (2019/2020 и 2020/2021). Александр полностью пропускает текущий международный сезон из-за бана со стороны Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS).