19-летняя канадка принесла своей стране первую в историю победу на КМ по прыжкам на лыжах
Поделиться
19-летняя прыгунья с трамплина Александрия Лутит стала первой канадской спортсменкой, выигравшей этап Кубка мира по прыжкам с трамплина среди женщин.
Лутит одержала победу на завершившихся в пятницу соревнованиях этапа Кубка мира в Дзао (Япония). С прыжками на 98,5 м и 95 м она финишировала с отрывом более чем на восемь очков над лидером Кубка мира Эвой Пинкельниг из Австрии. Третье место заняла ещё одна австрийка Кьяра Хёльцль.
Успехи Александрии Лутит начались ещё в прошлом сезоне, когда 18-летней на тот момент спортсменке удалось завоевать бронзовую медаль на Олимпийских играх в Пекине в смешанной команде, а также занять третье место на чемпионате мира среди юниоров в Закопане (Польша).
Комментарии
- 15 января 2023
-
00:14
- 14 января 2023
-
23:57
-
23:16
-
20:55
-
18:38
-
16:42
- 13 января 2023
-
23:47
-
17:41
-
17:32
-
16:55
-
16:32
-
15:28
-
14:50
-
14:30
-
14:24
-
14:10
-
14:09
-
13:45
-
13:43
-
13:30
-
13:28
-
13:09
-
13:02
-
11:27
-
09:45
-
09:38
-
09:30
-
09:14
- 12 января 2023
-
19:24
-
18:51
-
16:46
-
16:36
-
16:32
-
16:18
-
16:05
Партнерский контент