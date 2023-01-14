19-летняя канадка принесла своей стране первую в историю победу на КМ по прыжкам на лыжах

19-летняя прыгунья с трамплина Александрия Лутит стала первой канадской спортсменкой, выигравшей этап Кубка мира по прыжкам с трамплина среди женщин.

Лутит одержала победу на завершившихся в пятницу соревнованиях этапа Кубка мира в Дзао (Япония). С прыжками на 98,5 м и 95 м она финишировала с отрывом более чем на восемь очков над лидером Кубка мира Эвой Пинкельниг из Австрии. Третье место заняла ещё одна австрийка Кьяра Хёльцль.

Успехи Александрии Лутит начались ещё в прошлом сезоне, когда 18-летней на тот момент спортсменке удалось завоевать бронзовую медаль на Олимпийских играх в Пекине в смешанной команде, а также занять третье место на чемпионате мира среди юниоров в Закопане (Польша).