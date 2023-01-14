Эрик Вальнес выиграл спринт на Кубке Скандинавии

Завершилась спринтерская гонка на Кубке Скандинавии. Норвежец Эрик Вальнес одержал победу, показав время 3:20.00.

Вторым финишировал финский лыжник Олли Ахонен (+0.37). Третье место занял соотечественник Вальнеса Сиверт Вийг (+4.45).

Кубок Скандинавии — серия соревнований по лыжным гонкам, организуемых Международной федерацией лыжного спорта (FIS). Кубок является одним из девяти континентальных кубков FIS по лыжным гонкам. Турнир открыт для участников из всех стран, но основными странами являются Дания, Норвегия, Швеция, Финляндия, Исландия, Латвия, Литва и Эстония. Кубок Скандинавии проводится ежегодно с сезона-2004/0505.

Эрик Вальнес выигрывал золотые медали в командном спринте на ЧМ-2021 и ОИ-2022.