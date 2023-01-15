Норвежскую лыжницу Шистад лишили победы в спринте на Кубке Скандинавии

Завершилась женская спринтерская гонка на Кубке Скандинавии. Норвежка Кристине Ставос Шистад первой пересекла финишную черту, однако была дисквалифицирована из-за нарушений правил движения по трассе.

Победу в гонке одержала другая представительница Норвегии Анна Свендсен. Второе место заняла шведка Эбба Андерссон. Третье место заняла норвежка Хедда Баккемо.

Кубок Скандинавии — серия соревнований по лыжным гонкам, организуемых Международной федерацией лыжного спорта (FIS). Кубок является одним из девяти континентальных кубков FIS по лыжным гонкам. Турнир открыт для участников из всех стран, но основными странами являются Дания, Норвегия, Швеция, Финляндия, Исландия, Латвия, Литва и Эстония. Кубок Скандинавии проводится ежегодно с сезона-2004/2005.