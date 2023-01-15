Большунов — о победе в скиатлоне: на коньковой у меня лучше, чем у ребят, лыжи ехали

Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов прокомментировал победу в скиатлоне на 30 км на шестом этапе Кубка России в Сыктывкаре.



«Гонка хорошо сложилась. Лыжи сегодня очень хорошо работали: на классической части мы ровно ехали, даже у ребят чуть получше, а на коньковой у меня лучше, чем у них, лыжи ехали.



Я планировал уйти в отрыв после 25-го километра, но ты всё равно меняешь план по ходу гонки, поэтому получилось чуть-чуть по-другому. Я когда за ребятами ехал, понял, что темп не очень высокий, а надо прорабатывать, поддерживать соревновательную скорость. Так что я вышел вперёд и начал работать в более высоком темпе.



Этапом в Сыктывкаре я доволен, всё отлично сложилось, даже несмотря на то, что в начале было не очень самочувствие. Но нескольких дней хватило, чтобы организм восстановился и пришёл в норму.



Теперь надо хорошо потренироваться и готовиться к следующим соревнованиям. У нас в Сочи запланирован тренировочный сбор, поедем на высоту», — сказал Большунов в эфире «На лыжи!».

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