Большунов раздаёт автографы и фотографируется с болельщиками после победы в скиатлоне

Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов уделил внимание болельщикам после победы в мужском 30-километровом скиатлоне на шестом этапе Кубка мира в Сыктывкаре.

После гонки Большунов подошёл к трибунам, чтобы раздать болельщикам автографы, подарить автограф-карты и сфотографироваться с желающими.

Напомним, в борьбе за золото Большунов на 27,7 секунды опередил призёра этапа Кубка мира Илью Семикова. Третье место досталось москвичу Алексею Червоткину.

Александр Большунов лидирует в общем зачёте Кубка России, опережая идущего вторым Илью Семикова на 261 очко.

Напомним, в настоящий момент российские лыжники отстранены от международных соревнований решением Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).