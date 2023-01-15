Большунов раздаёт автографы и фотографируется с болельщиками после победы в скиатлоне
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Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов уделил внимание болельщикам после победы в мужском 30-километровом скиатлоне на шестом этапе Кубка мира в Сыктывкаре.
После гонки Большунов подошёл к трибунам, чтобы раздать болельщикам автографы, подарить автограф-карты и сфотографироваться с желающими.
Напомним, в борьбе за золото Большунов на 27,7 секунды опередил призёра этапа Кубка мира Илью Семикова. Третье место досталось москвичу Алексею Червоткину.
Александр Большунов лидирует в общем зачёте Кубка России, опережая идущего вторым Илью Семикова на 261 очко.
Напомним, в настоящий момент российские лыжники отстранены от международных соревнований решением Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).
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