Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Большунов раздаёт автографы и фотографируется с болельщиками после победы в скиатлоне

Большунов раздаёт автографы и фотографируется с болельщиками после победы в скиатлоне
Комментарии

Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов уделил внимание болельщикам после победы в мужском 30-километровом скиатлоне на шестом этапе Кубка мира в Сыктывкаре.

После гонки Большунов подошёл к трибунам, чтобы раздать болельщикам автографы, подарить автограф-карты и сфотографироваться с желающими.

Напомним, в борьбе за золото Большунов на 27,7 секунды опередил призёра этапа Кубка мира Илью Семикова. Третье место досталось москвичу Алексею Червоткину.

Александр Большунов лидирует в общем зачёте Кубка России, опережая идущего вторым Илью Семикова на 261 очко.

Напомним, в настоящий момент российские лыжники отстранены от международных соревнований решением Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).

Российский лыжник драматично остался без медали. Всё решило точнейшее измерение на финише! Российский лыжник драматично остался без медали. Всё решило точнейшее измерение на финише!
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023